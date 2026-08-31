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Захлаждане с гръмотевични бури, после отново горещо време

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В близките дни на много места в страната ще има валежи и гръмотевични бури. В четвъртък и петък предстои и захлаждане, но временно. В събота температурите отново ще тръгнат нагоре, а според по-дългосрочните прогнози и в празничната неделя, 6 септември, ще бъде слънчево и горещо. Валежи се очакват отново около 8 и 12 септември.

Температурите ще се понижават, по-съществено минималните. Както днес, така и утре, минималните температури ще се задържат в много широки граници – от 12° в Североизточна България до 19–20° в западните части от страната и по Черноморието, в София – около 17°.

През деня ще бъде горещо, с максимални температури между 31° и 36°, само на морския бряг – около 27°–28°. В източната половина от страната ще бъде слънчево, но в западната ще има райони с интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър.

По Черноморието през целия ден ще бъде слънчево, но ветровито, с умерен североизточен вятър. Вълнението на морето ще остане 3 бала, с височина на вълните около метър, а температурата на морската вода е от 24° до 26°. Добри условия за туризъм в планините в източната половина от страната, в останалите масиви в следобедните часове ще има валежи, гръмотевични бури и градушки.

С предстоящото горещо и ветровито време рискът от възникване на пожари в първите дни от септември в по-голямата част от страната ще бъде от двете най-високи степени – много висок и екстремен, областите в оранжево и червено на картите. По-ниска ще бъде опасността по Черноморието, където температурите ще остават под 30°, и в Югозападна България, където се очакват повече валежи.

Превалявания и гръмотевици ще има утре и на Балканите, но в по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево. Слънчево ще бъде и в южната половина от Европа, но в северната на много места ще има валежи и гръмотевици, а в северозападните части от континента ще остане и хладно за сезона.

У нас и в сряда ще бъде горещо, с превалявания и гръмотевици в западните и североизточните райони. Интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки ще има на много места и през нощта срещу четвъртък, и в четвъртък. В петък ще превалява главно в източните и планинските райони. В събота ще е слънчево, температурите отново ще тръгнат нагоре.

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