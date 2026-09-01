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Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб

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влизат сила промените втория пенсионен стълб
Снимка: БГНЕС
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От днес до края на ноември българите, осигурени във втория пенсионен стълб, ще могат сами да определят инвестиционната стратегия за своите пенсионни спестявания.

За целта те трябва да решат какъв подфонд избират – динамичен, балансиран или консервативен, като всеки от тях предлага различна степен на риск и доходност. Тези, които не заявят желанието си сами, ще бъдат разпределени според възрастта им, а хората с до 3 години преди пенсия задължително ще влизат в консервативния подфонд. Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари 2027 г.

#пенсионен стълб #пенсионна реформа

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