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Делото срещу Никола Бургазлиев: Представят автотехническата експертиза на АТВ-то

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 00:55 мин.
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катастрофа, АТВ, Никола Бургазлиев
Снимка: БНТ
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Ново заседание се очаква днес по делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Христина, а малкият ѝ син беше тежко ранен.

Очаква се днес да бъде представена автотехническата експертиза на АТВ-то. Защитата твърди, че превозното средство е имало технически проблем. Според Бургазлиев педалът на газта е блокирал, а спирачките не са сработили и така се е стигнало до катастрофата.

По данни на разследващите обаче атракционната количка е била технически изправна. Огледите не са установили дефект, а на предходните заседания стана ясно, че около месец преди инцидента АТВ-то е преминало технически преглед.

#автотехническа експертиза #Никола Бургазлиев #АТВ

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