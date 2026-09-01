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Евтаназирани са 135 овце в ямболското село Джинот заради шарка, стопанинът ще бъде обезщетен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
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Чете се за: 02:22 мин.
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Днес ще бъде сформирана областната епизоотична комисия в Ямбол

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Огнище на шарка по овцете е установено във ферма в ямболското село Джинот. В стопанството са отглеждани 135 животни. Всички вече са евтаназирани, а около огнището са въведени ограничителни мерки.

Първите симптоми стопанинът забелязва при една от овцете. След като състоянието ѝ се влошава, той подава сигнал до Областната дирекция по безопасност на храните.

Георги Василев, стопанин на фермата: „Първоначално една овца даде симптоми на мастит. След няколко дни се появи обрив по тялото и по главата. Взехме проби от 10 овце и ги изпратихме веднага в София. Тестът се оказа положителен.“

От ОДБХ – Ямбол уверяват, че огнището вече е ликвидирано, а стопанинът ще бъде обезщетен.

Д-р Анастас Калудов, директор на ОДБХ – Ямбол: „Ликвидирано е огнището. Стопанинът ще получи пълно обезщетение и от днес започва оформянето на документите.“

Около заразеното стопанство са определени две зони – 5-километрова и 20-километрова. Предстоят ежеседмични прегледи и актуализация на броя на животните във фермите.

Ветеринарните екипи ще работят със защитно облекло, а стопаните са призовани да засилят мерките за биосигурност.

Д-р Анастас Калудов, директор на ОДБХ – Ямбол: „Апелирам към стопаните за биосигурност – да направят по-плътна ограда и дезинфекционна площадка, да не допускат други хора в стопанствата си и да не купуват животни без необходимите ветеринарномедицински документи.“

Все още не е установено откъде е тръгнала заразата. Предстои епизоотично проучване, което трябва да установи дали е имало нерегламентирано движение на животни или контакт със заразени фуражи и транспортни средства.

Заболяването не е опасно за хората, но може да бъде пренесено механично – чрез дрехи, обувки и превозни средства от едно стопанство в друго.

Днес ще бъде сформирана областната епизоотична комисия в Ямбол, а до края на седмицата се очаква да бъдат създадени и общинските комисии.

#Джинот #шарка по овцете #Епизоотична комисия #Ямболско

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