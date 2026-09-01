Шеста нощ на руски атаки срещу Киев: Зеленски е разговарял с Уиткоф и Къшнър

Поне четирима души загинаха и около 15 бяха ранени при шестата поредна нощ на руски атаки срещу украинската столица Киев и региона.

Ракети и дронове са нанесли щети на жилищен блок. Градските власти съобщават и за пожар в нежилищен район. Сирени за въздушни атаки имаше на територията на цяла Украйна, но не се съобщава за жертви извън Киев. Атаката на гранична инфраструктура в района на Измаил е наложила прекъсване на преминаването през граничния пункт Орловка–Исакча с Румъния.

Украинският президент съобщи снощи, че е провел „детайлни и конструктивни“ разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Уточняват се дати за тяхно посещение в Украйна, което да ускори преговорите за мир.