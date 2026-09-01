Дуейн Дейвис беше признат за виновен за убийството на хип-хоп легендата от 90-те Тупак Шакур

63-годишният Дуейн „Кийфи Ди“ Дейвис беше признат за виновен в убийството на хип-хоп легендата от 90-те Тупак Шакур.

Бившият главатар на банда беше обвинен, че е ръководил групата мъже, убила 25-годишния Шакур през 1996 г. като отмъщение за побой над племенника си. Дейвис не се призна за виновен.

Случаят отпреди 30 години беше едно от най-известните неразкрити убийства в американската съдебна история. Той започна да се разплита едва след като Дейвис сподели в мемоарите си и пред журналисти, че е свързан с бандата, извършила престъплението, от която няма други живи участници. Той може да бъде осъден на доживотен затвор без право на замяна. Но каза, че ще обжалва присъдата.