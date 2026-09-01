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Каква е равносметката на хотелиерите в края на летния туристически сезон?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:15 мин.
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Летният туристически сезон по българското Черноморие е към края си, а от туристическия бранш вече правят първата по-сериозна равносметка. Според Българската хотелиерска асоциация сезонът е добър, въпреки предизвикателствата пред сектора.

Веселин Данев, председател на Българската хотелска асоциация: „Ние не сме казали, че сезонът е много добър. Казваме, че се справяме в контекста на всичките кризи, пред които се сблъскваме.“

По думите му при входящия туризъм няма драматичен спад. Като пример Данев посочва управляваните от него хотели, в които броят на реализираните нощувки е близък до миналогодишния.

Веселин Данев: „Миналата година до края на август съм направил 849 000 нощувки, тази година имам 844 000. Така че общо взето нищо драматично няма.“

Според него голямото предизвикателство пред българския туризъм е да се възстановят нивата на чуждестранните туристи, пристигащи със самолет, от периода преди COVID. Сред проблемите, които изискват държавна политика, са инфраструктурата и развитието на националните курорти.

Особено важен за бранша остава германският пазар. Тази година полетите от Германия бяха повлияни от проблеми между авиокомпания и основни туроператори.

Веселин Данев: „Ние се надяваме, че немският пазар ще се завърне по достойнство. За съжаление сме далече от нивата, които имахме преди COVID, когато немският пазар беше първият по важност пазар за българския входящ туризъм.“

От Българската хотелска асоциация очакват по-добра координация между институциите и конкретни мерки за развитие на сектора.

А подготовката за следващото лято вече започва.

Веселин Данев: „Още не е свършило това лято и планираме следващото, и то по Българското Черноморие.“

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