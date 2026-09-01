Казусът с лечението на Ива Михайлова най-вероятно ще стигне и до съда в Страсбург. Подготвя се жалба, която е по член 3 от Конвенцията за правата на човека, който защитава правото на личен живот и на здраве. По този начин единствено чрез европейските институции властите в РСМ могат да бъдат задължени да върнат на Ива Михайлова нейния паспорт и да ѝ разрешат тя да пътува.

Поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова се проведе вчера в Кочани. БНТ първа повдигна темата за момичето от Северна Македония, което не може да се лекува у нас заради процес, свързан с катастрофа, в която тя е участвала.

В нейна подкрепа се събраха български народни представители от различни партии. А преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест пред сградата на съда. Демонстрация се проведе и в София пред посолството на РСМ.

Защитниците на Ива Михайлова ще настояват казусът за лечението ѝ да отиде в Страсбург, като използват като аргумент пред европейските институции и пред Европейския съд по правата на човека това, че Ива Михайлова е подсъдима, защото срещу нея се води дело за престъпление по непредпазливост, а не за тежко умишлено престъпление. Тя е и с чисто съдебно минало, така че може би още преди да завърши наказателното дело срещу Ива в Кочани, ще е възможно да има резултати от Европейския съд по правата на човека по отношение на правото на Ива Михайлова на адекватно лечение.

РСМ не прилага този метод, по който тя трябва да бъде лекувана - това е заключението на редица медицински експерти от Северна Македония. В едно от заключенията пише, че този метод, по който би следвало Ива Михайлова да се лекува се прилага в България, Турция и Израел.

Вчера в самия край на делото, след като заседанието беше приключило, извън протокола Ива Михайлова се обърна към съда и попита съдията какви още документи трябва да приложи, за да ѝ разрешат да се лекува в България, след като в предишния случай са поискали от нея да представи мнение на консилиум. Тя е представила такова мнение на консилиум, при това консилиум от лекари от Държавната болница „Майка Тереза“ - университетска болница, където четири лекари и директорът на болницата казват, че Ива Михайлова не може да бъде лекувана на територията на Република Северна Македония.

Не отговори съдията на този въпрос, отговори прокурорът, който каза: тъй като не е животозастрашаващо, разрешение няма да има.

Не стана ясно в каква позиция прокурорът говори от името на съда и дали това е в някаква степен е индиция за състоянието на съдебната система в Република Северна Македония, която е силно критикувана и в ежегодните европейски доклади за напредъка на Северна Македония към членство в Европейския съюз. Този въпрос виси с пълна сила и заради това, че дори след разпита на последния свидетел по делото се оказа, че от всички 14 свидетели 13 не са видели как е станала катастрофата, а единственият, който е видял как е станала катастрофата, Дейвид Кръстов, казва, че Ива не е напускала своето платно и че колата е ударена в нейната лента за движение.

Адвокатът на Ива Михайлова: „Яз и моят колега сме задоволни от днешната главна разправа. Постигнахме да вещото лице потвърди неговия навод, дека обвинетата Ива го е пречекорила брзината, нащото инсистиравме цело време, дека е тази дозволена на тој магистрален, експресен пат, и той това го прифати, що за нас е много поводно, имајќи предвид дека в обвинението от предлог това се става како една от главните причини, за кои наводно дошло до незгодата."

Ива Михайлова: "Аз ги попитах какъв документ и какво трябва да направя, какво трябва да им предоставя, че да ме пуснат на лечение в България, тъй като единственото нещо, което искаха от мен, беше да получат мнение на консилиум от Държавната болница в Скопие „Майка Тереза“, с което да ме пуснат. Аз им го предоставих, те ми отказаха. За осми път, даже и на обжалването. Отговорът от прокурора сега беше, че ако не е животозастрашаваща ситуацията, че по никакъв начин няма да ме пуснат на лечение в България.“

Именно тези пропуски в експертизата, която е предложена от вещото лице, назначено от прокуратурата, и заради непълнотите, например неизмерването на тежестта на автомобилите, адвокатите на Ива Михайлова поискаха делото и разпитът на това вещо лице да бъде проведено на следващо заседание, за да могат те много добре да се подготвят.

Делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември, когато ще бъде разпитано вещото лице, което твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, въпреки че такива обективни доказателства по делото за момента няма.

Ще бъдат изслушани обаче и експертизите на две други вещи лица, които твърдят точно обратното – че автомобилът на Ива Михайлова не е напускал платното за движение и че другият автомобил е навлязъл в нейното платно и я е ударил.