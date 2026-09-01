Втори ден на форума в Бишкек: Путин се среща с лидерите на Турция и Иран

Втори ден от срещата на Шанхайската организация за сътрудничество в столицата на Казахстан, Бишкек.

Във форума, който цели да е в противовес на Запада, участва руският президент Владимир Путин. Путин се срещна и с индийския премиер Нарендра Моди, който каза, че войната трябва да приключи в името на човечеството. Вчера Путин предложи постоянен безвизов режим на китайския лидер Си Дзинпин.

Индия и Китай остават двата най-големи купувача на руски суров петрол на фона на намалените доставки от Персийския залив заради конфликта в Иран. Очаква се руският президент да разговаря днес с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган и с президента на Иран Масуд Пезешкиян.