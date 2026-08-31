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Бишкек е домакин на 25-та среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Очаква се среща между Путин и Си Джинпин

25 среща на върха на ШОС
Снимка: БТА
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Борбата с тероризма и геополитическото напрежение по света са акцентите в срещата на Шанхайската организация за сътрудничество, която започва днес в Киргизстан.


Това е 25-та юбилейна среща на върха на формата и се очаква да бъде приета 10-годишна стратегия за развитие на организацията. В Бишкек - столицата на Киргизстан вече е президентът на Китай - Си Дзинпин.

Очаква се в срещата да се включи и руският президент Владимир Путин. Все още не е ясно дали лидерите на Китай и Русия ще имат двустранна среща.

Президентите на Иран и Турция, както и премиерите на Индия и Пакистан са сред участниците в пленарната сесия, чиято официална част е утре.

#25 среща на ШОС #Казакстан #Путин-Си Дзинпин #очакване #бишкек #среща

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