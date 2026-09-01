Измами с чудодейни мехлеми: Полицията в Смолян предупреждава да бъдем внимателни

Генерирани с изкуствен интелект реклами за чудодейни мехлеми с произход от Родопите се появяват периодично в социалните мрежи. От полицията в Смолян официално предупредиха за това и призоваха гражданите да бъдат особено внимателни към подобен род измами в интернет. Една такава схема, представяща несъществуващи лечители от родопски села, беше засечена преди около месец.

Кметът на Момчиловци Сийка Суркова първа подава сигнал в полицията, след като вижда измамната реклама и получава множество обаждания във връзка с нея.

Сийка Суркова – кмет на с. Момчиловци: „В момента, в който ми изпратиха рекламата и я погледнах, стана ясно, че е измама, защото такъв човек не живее в Момчиловци. Хората наистина имат нужда и вярват, че съществува чудодеен лек, който отведнъж ще ги избави от тежките заболявания. При всички телефонни обаждания телефонът ми прегря буквално. Отговарях, че такъв човек не съществува и това е измама.“

Няколко дни по-късно подобен сигнал в полицията постъпва и от Широка лъка. В кметството там са се обаждали хора от страната, търсещи контакт с лице, представяно в интернет като лечител, предлагащ мехлем за ставни болки. При проверката от полицията е установено, че такова лице не съществува.

Сийка Суркова – кмет на с. Момчиловци: „Нещо като приказка беше – имаше снимки, произведени и генерирани от изкуствен интелект. Беше представен въпросният лечител, който видимо дори не отговаряше на белезите на хора от нашите географски ширини. И беше описан случай как отведнъж това лекарство е помогнало на възрастна жена да проходи, която е била години, години на легло.“

След сигналите и официалното предупреждение в медиите от органите на реда профилът с измамната реклама е закрит. За БНТ говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова съобщи, че няма данни за ощетени лица във връзка с въпросната обява.

Пенка Илиева – гост на с. Момчиловци: „Категорично не вярвам на всичко, което излиза в социалните мрежи, защото всеки си прави пиар по някакъв начин.“ Въпрос: Има ли възможност това да е измама? Пенка Илиева – гост на с. Момчиловци: „За мехлема ли? Ами, предполагам, да.“

Напоследък в интернет върви друга реклама за чудодейно лекарство.

„Докато не открих родопска лекота. Една лъжичка вечер – на сутринта друг човек. Научи повече.“

От полицията в Смолян съобщиха още, че през 2025 година на територията на областта са регистрирани 50 сигнала за измами, извършени чрез интернет и електронни комуникации. От началото на тази година до сега са регистрирани 31 случая.