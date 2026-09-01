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Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Ние не сме кабинетни политици, а работещи български граждани и сме се доказали, каза Гюров

Снимка: БТА
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Андрей Гюров и Георги Кандев официално влизат в президентската надпревара. Двамата ще се борят за държава, с която хората да се гордеят.

Месеци наред се спекулираше с това дали Андрей Гюров и Георги Кандев ще участват в президентската надпревара през октомври. Отговорът вече е ясен. Точно 54 дни преди изборите, пред Историческия музей в родния им град Гоце Делчев двамата обявиха, че ще застанат рамо до рамо от любов към родината. И с заявката страната ни да придобие още по-модерен облик, а гласът на хората да бъде чут. За поста държавен глава ще се борят настоящият президент Илияна Йотова, лидерът на МЕЧ Радостин Василев, бившият земеделски министър Иван Христанов.

От Гоце Делчев – родното място на Андрей Гюров и Георги Кандев, двамата обявиха, че влизат в битката за президент и вицепрезидент на България.

Андрей Гюров, кандидат за президент: “Искате да чуете дали ще се кандидатирам държавен глава. Да, ще го направя и ще го направя заедно с Кандев. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. Ние не сме кабинетни политици, а работещи български граждани и сме се доказали.”

Бившият главен секретар на МВР обясни защо се включва в надпреварата.

Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент: “Застанах до Гюров, защото видях, че е справедлив човек, че не го е страх да греши, но бърза да поправи грешките си. Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Не трябва цялата власт да е в един човек, а да има един закон и да се спазва от всички хора.”

Двамата са издигнати от Инициативен комитет.

Василена Киара Димитрова, част от Инициативния комитет: “Всеки от нас има силата да избира и да сменя властта. Към Гюров и Кандев имам една молба: продължавайте да се вслушване в хората, в младите, в по-възрастните.”

Предварителни заявки за подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Гюров – Кандев има от ПП и ДБ. В следващите дни националните съвети на двете партии ще решат окончателно дали ще застанат зад тях.

#Георги Кандев #кандидат за вицепрезидент #президентска кампания #Андрей Гюров #кандидат за президент

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