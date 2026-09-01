БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в...
Чете се за: 02:45 мин.
Два американски военни самолета са на летището в София,...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нов парк с площ 17 дка изграждат в столичния квартал "Младост" (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна изграждането на нов парк в столичния квартал "Младост" 3. Новото зелено пространство ще е на площ от 17 декара и ще разполага с детска площадка, спортна зона, сух фонтан и нова алейна мрежа.

Предвидена е и първата за района пъмп трак площадка за колоездене и ролкови спортове. Средствата за изграждането на парка са в размер на 1,5 млн. евро, а срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца. На мястото ще бъдат засадени над 150 големи дървета, както и декоративни храсти и цветя.

снимка: БТА

Васил Терзиев, кмет на София: "Точно в тези пространства се създават приятелствата и хората се сещат, че имаме много повече неща, които ни обединяват от тези, които ни делят. Тук е мястото за хубавите емоции, ние искаме да създадем точно места за повече хубави емоции на софиянци."

Автор: Яна Тодорова, стажант-репортер

#17 декара #столичния квартал "Младост" #нов парк

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
1
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около Великден и Гергьовден
2
Учениците с две дълги пролетни ваканции - през април и около...
Труп на бебе е открито на сметището за отпадъци в село Шишманци
3
Труп на бебе е открито на сметището за отпадъци в село Шишманци
Граждани протестираха в София в подкрепа на Ива Михайлова
4
Граждани протестираха в София в подкрепа на Ива Михайлова
"Всеки ден се чувствам по-зле": Разпитаха и последния свидетел по делото срещу Ива Михайлова в Кочани (ОБЗОР)
5
"Всеки ден се чувствам по-зле": Разпитаха и последния...
Регионалният министър инспектира строителството на "Лот 4" на АМ "Хемус" в Плевенско
6
Регионалният министър инспектира строителството на "Лот...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Регионални

Продължава доугасяването на пожара в Рила
Продължава доугасяването на пожара в Рила
Три благоевградски села искат да преминат административно към Община Симитли Три благоевградски села искат да преминат административно към Община Симитли
Чете се за: 02:37 мин.
Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна
Чете се за: 02:32 мин.
Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Бургазлиев не е предприел никакви действия, за да предотврати удара Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Бургазлиев не е предприел никакви действия, за да предотврати удара
Чете се за: 02:17 мин.
Безплатни консултации с лекар, психолог и юрист за деца и родители от пловдивския кватртал „Столипиново“ Безплатни консултации с лекар, психолог и юрист за деца и родители от пловдивския кватртал „Столипиново“
Чете се за: 01:00 мин.
Проверка на лот 4 на АМ "Хемус": Регионалният министър Иван Шишков инспектира трасето край Плевен Проверка на лот 4 на АМ "Хемус": Регионалният министър Иван Шишков инспектира трасето край Плевен
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност" Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност"
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Сагата с детската болница: Смениха ръководството на инвестиционната компания Сагата с детската болница: Смениха ръководството на инвестиционната компания
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000 (СНИМКИ) Жертвите в Непал и Тибет надхвърлиха 1000 (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
Азия
Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Бургазлиев не е...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Казусът с лечението на Ива Михайлова най-вероятно ще стигне и до...
Чете се за: 06:45 мин.
По света
Зеленски: Путин все още иска война
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Нов парк с площ 17 дка изграждат в столичния квартал...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ