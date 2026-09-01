Нов парк с площ 17 дка изграждат в столичния квартал "Младост" (СНИМКИ)

Започна изграждането на нов парк в столичния квартал "Младост" 3. Новото зелено пространство ще е на площ от 17 декара и ще разполага с детска площадка, спортна зона, сух фонтан и нова алейна мрежа.

Предвидена е и първата за района пъмп трак площадка за колоездене и ролкови спортове. Средствата за изграждането на парка са в размер на 1,5 млн. евро, а срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца. На мястото ще бъдат засадени над 150 големи дървета, както и декоративни храсти и цветя.

снимка: БТА

Васил Терзиев, кмет на София: "Точно в тези пространства се създават приятелствата и хората се сещат, че имаме много повече неща, които ни обединяват от тези, които ни делят. Тук е мястото за хубавите емоции, ние искаме да създадем точно места за повече хубави емоции на софиянци."

Автор: Яна Тодорова, стажант-репортер