Хора с увреждания протестираха заради трудности с придвижването в София

Под мотото „Празнуваме независимост. Живеем в блокада“ се проведе протест на хора с увреждания пред Столичната община.

Целта на протестиращите е да дадат гласност на трудностите, които срещат в ежедневието си, и да привлекат вниманието на институциите. Те представиха конкретни искания за по-достъпна градска среда, сред които достъпен транспорт, тротоари и обществени сгради.

Мариана Харизанова: „В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка – в Европейска София нито едно такси. Също така много често дефектират асансьорите към метрополитена. Истината е, че средата е частично достъпна. Транспортът е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.“

Филип Димитров: „По Закона за хората с увреждания трябва да има задължително обществен съвет за хората с увреждания. Там трябва да се решават този тип проблеми, които са свързани с хората с увреждания.“