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„Пирогов“ с акция за събиране на кръв

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bdquoпироговldquo акция събиране кръв
Снимка: илюстративна
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Университетска болница „Пирогов“ и НЦТХ стартират акция по кръводаряване в края на м. септември 2026 година. Всеки, който има желание и възможност може да се включи в нея и да дари кръв на 28 и 29 септември 2026 г., от 9 до 13 часа, в рапортна зала "проф.Емил Таков", ет. 2 (над Спешното отделение) в болница "Пирогов".

Акцията по кръводаряване е насочена към служителите на "Пирогов" и е отворена за всички хора, които искат да направят добро дело. Целта й е да бъде подпомогната сериозната денонощна нужда от кръв, която има университетската спешна болница. В кръводаряването могат да се включат и дългогодишни кръводарители, близки на пациенти, както и всички хора с големи сърца, желаещи да подарят шанс за живот.

Условията, на които трябва да отговарят дарителите на кръв са:

  • всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години
  • тежи повече от 50 кг
  • всеки човек, който не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа преди кръводаряването
  • всеки човек, за когото лекар прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за болните, нуждаещи се от нея

Д-р Шурлиева припомня, че в световен мащаб кръводаряването е все по-препоръчителен метод за регенериране на клетките в човешкия организъм и изтъкна, че 450 мл. дарена кръв спасяват три човешки живота, а минималният срок между две дарения е 60 дни. Количествено дарената кръв се възстановява за по-малко от 24 часа, а качествено за 3-4 седмици.

#даряване на кръв #Пирогов

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