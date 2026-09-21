19-годишен шофьор отнесе два метални стълба и табела на градския транспорт в Пловдив

Тестван е за алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни
19-годишен шофьор е отнесъл два метални стълба от уличното осветление и информационна табела на градския транспорт при катастрофа в Пловдив. Инцидентът е станал след 2:30 ч. днес на кръстовището на бул. „Източен“ и ул. „Славянска“.
По данни на полицията, заради движение с несъобразена скорост лекият му автомобил е излязъл вдясно извън пътното платно и последователно се е блъснал в съоръженията.
Шофьорът е тестван за алкохол и наркотични вещества, като и двете проби са отрицателни.
При катастрофата е пострадал 20-годишният му спътник. Той е получил медицинска помощ и впоследствие е освободен за домашно лечение.
По случая е образувано досъдебно производство.