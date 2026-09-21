Нова сцена „Самолета“ ще бъде открита в Силистра със спектакъла „Дядовата ръкавичка“

С любимата детска приказка „Дядовата ръкавичка“ Драматично-кукленият театър в Силистра ще открие новата си сцена „Самолета“. Спектакълът ще бъде представен на 20 септември от 11.00 часа, съобщиха от културната институция.

Историята за изгубената в гората ръкавичка, която събира необичайна компания, ще срещне малките зрители с темите за приятелството, добротата и взаимопомощта.

Сцена „Самолета“ е обособена в пространството около самолета Ту-134 в Силистра. Теренът и летателната машина бяха предоставени безвъзмездно за управление на Драматично-кукления театър с решение на Общинския съвет. Намерението е пространството да бъде използвано за културни дейности и събития, включително спектакли, изложби, литературни четения и прояви на открито.

Самолетът Ту-134 е доставен в Силистра преди около 40 години след последния си полет като дарение от авиокомпания „Балкан“. През годините той е използван за различни цели, сред които обучителен център и компютърен клуб, а впоследствие остава неизползван за продължителен период.

През 2021 г. самолетът и теренът около него бяха основно ремонтирани по проект, изготвен от местни ученици с подкрепата на Община Силистра. Възстановяването му е извършено с идеята обектът да бъде съхранен и да получи нова обществена и културна функция.