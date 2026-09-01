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Два американски военни самолета са на летището в София,...
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Два американски военни самолета са на летището в София, министър Стоянов: "Няма риск за националната ни сигурност"

Алекс Христов от Алекс Христов
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два американски военни самолета кацнали летище ldquoвасил левскиrdquo софия
Снимка: БГНЕС/Архив
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Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин на летище “Васил Левски” в София. Това потвърдиха от Министерство на отбраната за БНТ. Машините са на летището съгласно бланкетно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен.

Коментар по темата направи министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на учебната година във Военната академия в София.

"Доколкото знам, са два самолета, но аз се учудвам, защото ми задавате непрекъснати въпроси за самолети. Това са от GAT, т.е. General Aviation Traffic, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно и се дава в края на годината на абсолютно всички съюзни държави. Те имат право да използват летищата и т.н. за време за дозареждане, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време, и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което тепърва се е случило. Просто след пребазирането на самолетите цистерни започна да им се дава много по-голямо внимание и интерес. И въпросът, разбира се, идва към Министерството на отбраната, защото щом е военен самолет, това е ясно, че към нас ще дойдат. Това е трафик, който изпълняват военни самолети. На всички съюзници. Така че нека спокойно да поглеждаме на тези неща и няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност.

- Питахме, защото имаше уверение от премиера, че повече няма да се използва гражданското летище за военни самолети. Те трябва да бъдат пребазирани на военно.

- Това, което и премиерът каза, беше по отношение на самолетите-цистерни, които участваха в логистични операции по подръжка на операцията в Близкия изток. Но в крайна сметка, пак казвам, това е трафик, който се използва както от граждански самолети, така и от военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ICAO. Така че, когато има необходимост от почивка, кацат в България, почива екипажът, дозареждат самолетите. Имаше случаи на техническа неизправност. Нима ние трябва да откажем на който и да е самолет при техническа неизправност да кацне на гражданско летище и да търси военно. Мисля, че просто се преекспонират нещата. Всичко е спокойно, няма притеснение в това отношение."

Снимки: Десислава Кулелиева

#два американски самолета #Летище Васил Левски #София #МО #"Летище София"

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