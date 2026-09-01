Зеленски: Путин все още иска война

Поне 12 души са загинали, а около 15 са ранени при шестата поредна нощ на удари срещу украинската столица Киев и други градове. Сред загиналите има един индийски гражданин, а сред ранените - поне 4 деца. Руска атака доведе до затваряне на граничен пункт на границата с Румъния. Заради ударите НАТО вдигна за кратко изтребители над Латвия. А Финландия ограничи въздушния и морския си трафик близо до границата с Русия заради украински атаки с дронове, при които загина най-малко един човек.

Грохот от експлозии в небето над Киев за шеста поредна нощ. Руски балистични ракети и дронове са поразили 5-етажен жилищен блок в Бориспол, на 35 километра от столицата. 50-те му обитатели са били евакуирани. Ударено е било и влаково депо в района на Киев. Загинали са няколко работници. Удари по гранична инфраструктура в района на важното за украинския износ дунавско пристанище Измаил доведоха до временно затваряне на граничния пункт "Орловка-Исакча" с Румъния.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Демонстративно нанесоха щети на граничен контролно-пропускателен пункт с Румъния, както и на експортна инфраструктура."

Зеленски съобщи, че атаки е имало и в районите на Одеса, Херсон, Донецк, Запорожие, Харков, Чернигов, Житомир, Суми и Днепропетровск.

"Броят на жертвите на руския терор зависи директно от всеки нов пакет помощ с боеприпаси за системите за противоракетна отбрана," добави той.

Снощи Зеленски съобщи, че е разговарял с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да посетят Украйна скоро и за това как да убедят Русия да поеме по път към прекратяване на войната.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "За съжаление, засега всички разузнавателни оценки – както нашите, така и тези на нашите партньори – и всички сигнали, идващи от Русия, сочат, че руският лидер лично все още иска война... Ще видим какво ще успеят да постигнат пратениците на американския президент. Септември може да донесе много промени."

На среща с руския президент Владимир Путин в рамките на втория ден на форума на Шанхайската организация за сътрудничество в Бишкек, индийският премиер Нарендра Моди го призова към мир.

Нарендра Моди, министър-председател на Индия: "Трябва да се придвижим от безкрайна война към край на войната, защото това е жизненоважно за добруването на човечеството."

Моди в същото време обсъди допълнитени доставки на суров петрол от Русия. Индия и Китай остават двата най-големи купувача на руски петрол - основен източник на приходи на Москва за финансиране на войната.