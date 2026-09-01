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Хибридните заплахи и подкрепата за Украйна обсъждат военните министри от ЕС в Ирландия

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Министрите на отбраната от ЕС се събират днес в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, на фона на увеличаващите се хибридни атаки от страна на Русия и опитите на Москва за дестабилизиране на европейските държави, подкрепящи Киев.

Очаква се сред темите на разговорите да бъде - кои държави от ЕС биха могли да помогнат на Украйна с ракетни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, след като украинският президент Зеленски засили призивите си към партньорите за предоставяне на още ракети "Пейтриът".
Тази вечер в Ирландия пристигат и външните министри от ЕС. Утре те ще дискутират финансовата подкрепа за Украйна. Някои от държавите предупреждават, че заемът от 90 млрд евро за Украйна не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи

#министри на отбраната #Ирландия #среща #ЕС

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