Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница

Днес се проведе първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на Националната детска болница, държавата влиза в своите функции, съобщи на брифинг в Министерския съвет здравният министър Катя Ивкова.

"Обсъдихме статуса към момента. Това, което е оставено като изпълнено действие през 2023 г., това е и заварено – имаме един терен, върху който не се строи, това е неоспорим факт. Има и една тръжна процедура, която е във Върховния административен съд, или иначе казано правна безпътица. Поради очевидната липса на постигнати резултати, естествено и нормално е да бъде направена стъпка към смяна на Съвета на директорите на здравно-инвестиционната компания. Това е направено прозрачно и по правилата", каза Ивкова.

Тя гарантира, че в съвсем кратки срокове ще рестартира процесът, така че да бъде дадена възможност за обявяване на нова тръжна процедура в посока максимално бързо изграждане на лечебното заведение.

От своя страна регионалният министър Иван Шишков съобщи, че ще се направи и ново задание. По думите му сегашното предполага разхищение. Шишков определи като един от греховете на последните три години, че е направен опит през заданието да се похарчат много повече пари без реална полза за обществото.

"Една от причините да направим нова тръжна процедура и да тръгнем с нов проект е самото задание. Заданието е най-важно, то определя какво иска инвеститорът, какво иска държавата", добави той.

Министър Катя Ивкова подчерта, че в сегашното задание на Националната детска болница са планирани 20 операционни и даде за сравнение детската болница в Бургас, където са изградени само 4 такива.