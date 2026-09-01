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ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Снимка: БТА
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От утре ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Това обявиха днес от новия състав на Централната избирателна комисия на първия си редовен брифинг за изборите.

Крайният срок за подаването на документите на партиите и коалициите е 17:00 часа на 9 септември. Колкото до заявленията и документите на инициативните комитети, те ще се приемат от 7 до 14 септември. Тези, които получат регистрация за вота имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Самата предизборна кампания започва в 00:00 часа на 25-ти септември и продължава до 23 октомври до 24 часа."

В 9400 секции ще се гласува с машини, обществената поръчка е в ход като офертите ще се отворят на 9 септември.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Ще бъдат ремонтирани до 12 800 машини, толкова с колкото разполага държавата, като нашата идея е там, където има по-голям поток от граждани да има по две машини, за да се улесни процеса."

ЦИК обеща мащабна разяснителна кампания за машинния вот. Ще бъдат поставени машини за тренировка в метрото, в университети и училища.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: "Направили сме всичко необходимо, така че тази година кампанията по информиране да бъде максимално широка, максимално полезна, максимално съвременна."

До 29 септември сънародниците ни извън страната могат да подават заявления за гласуване. В 14 районни избирателни комисии в страната председателите ще бъдат назначени служебно, тъй като партиите не са постигнали съгласие.

  • Подаване на документи за регистрация на партии и коалиции – от 2 до 9 септември;
  • Подаване на документи за регистрация на инициативни комитети – от 7 до 14 септември;
  • Регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември;
  • Определяне на поредните номера на кандидат-президентските двойки – на 23 септември;
  • Гласуване с машини – в 9400 секции;
  • Подаване на заявления за гласуване в чужбина – до 29 септември.

#президентски избори 2026 г. #нов състав на ЦИК #брифинг на ЦИК

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