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Президентът Илияна Йотова ще представи България на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

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Държавният глава разговаря с младежките делегати, представители на страната ни в организацията

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Снимка: Президентство на Република България
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В навечерието на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН президентът Илияна Йотова, която ще представи страната ни на високия форум, проведе разговор с младежките делегати, представители на България в организацията – Вяра Трифонова и Виктор Цветанов.

Основна тема на разговора бяха мирът и сигурността като основни приоритети в настоящия свят и значението на международните организации за тяхното постигане. Йотова акцентира на липсата на активна роля на ЕС в разрешаването на конфликтите в Украйна и Близкия изток, което също засяга самия съюз.

#президента Илияна Йотова #президентът Илияна Йотова #годишна сесия на ООН #сесия на ООН

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