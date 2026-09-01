Президентът Илияна Йотова ще представи България на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

В навечерието на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН президентът Илияна Йотова, която ще представи страната ни на високия форум, проведе разговор с младежките делегати, представители на България в организацията – Вяра Трифонова и Виктор Цветанов.

Основна тема на разговора бяха мирът и сигурността като основни приоритети в настоящия свят и значението на международните организации за тяхното постигане. Йотова акцентира на липсата на активна роля на ЕС в разрешаването на конфликтите в Украйна и Близкия изток, което също засяга самия съюз.