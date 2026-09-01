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Среща на военните министри на ЕС в Ирландия: Търсят се допълнителни ПВО системи за Украйна

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Снимка: БГНЕС
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Руските хибридни атаки няма да спрат Европа да оказва подкрепа на Украйна, това стана ясно от думите на дипломат номер едно на Европа Кая Калас сред неформалната среща на военните министри в Ирландия.

Те дискутираха начини за осигуряване на допълнителни противовъздушни системи за Киев на фона на зачестилите руски атаки срещу цивилни цели. Според Калас засега няма конкретни обещания от европейските държави за предоставяне на противовъздушни системи за Украйна.

Кая Калас – върховен представител на ЕС по сигурността и външните работи: “В Черно море руските удари по кораби, превозващи зърно, целенасочено излагат на риск световните доставки на храни. Русия също така атакува Европа с вълна от все по-агресивни хибридни атаки. С това Русия иска да ни уплаши и да ни накара да се откажем от подкрепата за Украйна. Няма да успее. Напротив - и днес, в дискусиите, които проведохме, се разбрахме да увеличим подкрепата си за Украйна и да инвестираме в собствената си отбрана. Това е най-добрият начин да спрем Путин. Освен това планираме най-мащабните санкции срещу Русия досега.”

Разговорите продължават и утре, когато в Ирландия ще заседават министрите на външните работи на страните от ЕС.

#ПВО системи #Кая Калас #военни министри на ЕС #среща на военни министри

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