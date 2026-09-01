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Пенсионната реформа: Влизат в сила промените във втория пенсионен стълб

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
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Изборът на подфонд за така наречената втора пенсия започва от днес и ще продължи до края на ноември. Осигурените ще могат да правят промени в избора си веднъж годишно, а всеки, който не е заявил желанието си, ще бъде разпределен служебно според възрастта си.

Мултифондовият модел ще заработи от 1 януари догодина. Трите подфонда ще осигуряват различна доходност за хората. Динамичният е най-подходящ за хора до 50 години, като ще осигурява над 7% доходност. За по-възрастните, на които им остават повече от три години до пенсия, се препоръчва балансиран подфонд със средна доходност между 4 и 7%.

В последните три години задължително ще се преминава към консервативен подфонд с доходност около 2-3%. За първи път, след четвърт век от въвеждането на капиталовия стълб в пенсионната система, осигурените лица имат възможност да избират как да бъдат управлявани спестяванията им за "втората пенсия".

Владимир Нечев, член на БАДДПО: "Разчетите показват, че с въвеждането на мултифондовия модел доходността може да е с 2-3% по-висока от текущия модел, което спокойно може да кажем е между 5-6% в дългосрочен план."

Изчисленията показват, че при 1140 евро средна заплата, 40-годишен период на осигуряване и 5% средногодишна доходност би се натрупала сума от над 139 хиляди евро. Пожизнената пенсия от универсален пенсионен фонд при настоящия модел би била 500 евро, а при мултифондовия модел – 780 евро.

Светла Несторова, член на БАДДПО: "Гарантиран е брутният размер - не може да загубиш осигурителните вноски, които си дал. Най-лошото, което може да се случи, е да не спечелиш от тях, но не се е случвало и няма да се случи, защото в крайна сметка дългосрочното инвестиране, каквото е пенсионното осигуряване, носи доходност."

Промяна има и при таксата на дружествата, която се обвързва с постигнатите резултати.

Проф. Людмила Векова, университетски преподавател: "Това същевременно ще насочи осигурените лица към дружествата, които постигат по-високи инвестиционни резултати. Това също е стъпка в правилната посока, която защитава интересите на осигурените лица."

Следваща стъпка, според проф. Векова, е да се преразгледа коефициентът, от който се изчислява каква държавна пенсия ще взимате, ако получавате такава и от пенсионен фонд. Това би насърчило осигуряването в капиталовия стълб, каквато е световната тенденция.

#втори пенсионен стълб #подфондове #осигуровки #пенсионни фондове #новини в Метрото

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