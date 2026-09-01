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Димо Тонев: Имаше голямо желание в момичета от националния отбор, трябва да им отдадем заслуженото

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Спорт
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Мениджърът на женския националния отбор коментира представянето на европейското първенство по волейбол.

Димо Тонев
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Мениджърът на женския националния отбор на България Димо Тонев коментира представянето на тима по време на европейското първенство по волейбол. Както е известно, в понеделник „лъвиците“ отпаднаха на осминафиналите, където отстъпиха пред звездния тим на Италия.

„Разнопосочни са ми впечатленията от представянето ни. Важното е, че успяхме да прескочим груповата фаза и да се класираме за осминафиналите. Все пак, това беше важно и за момичетата, и за федерацията и за всички. Със сигурност има известно неудовлетворение от представянето в някои мачове, но трябва да знаем, че във волейболната игра има известна логика, която предполага, че когато играеш с по-класни отбори, с по-класни състезателки, е много трудно да се пребориш. Може би има известно неудовлетворение от мача ни с Гърция, но пък виждаме, че Гърция играе много добре в този турнир, с Чехия също“, сподели Тонев пред репортери.

„Като цяло през годината видяхме, че имахме доста добри игри срещу добри отбори - и срещу Бразилия, и срещу Италия, и срещу Канада, където можехме да спечелим, но поради една или друга причина не успяхме. По-важното е, че имаше много голямо желание в тези момичета, които бяха в националния отбор. Трябва да им отдадем заслуженото, да им благодарим за усилията, които положиха. Вижда се израстване и индивидуално в състезателките, и като отбор. Може би ние като треньорски щаб, аз говоря от тяхно име, защото те си заминаха директно за Италия, но сме обсъждали нещата - може би липсата на класа не ни позволи да останем в Лигата на нациите и да се класираме по-напред на европейското първенство“, категоричен е мениджърът.

Тонев изтъкна заслуженото на състезателките, които продължават да искат да играя за националния отбор.

„Трябва да отбележим, че в националния отбор бяха състезателките, които желаят да са в националния отбор. Прекалено много време отделихме на тези, които не желаят да играят за България. Крайно време е да отделяме повече внимание и енергия към тези момичета и състезателки, които искат да играят за родината си“, добави Тонев.

Той изтъкна и важността на вътрешното първенство, като даде пример и с други държави, където конкуренцията е огромна.

„Изключително важно ще е начинът, по който те ще играят в клубните си отбори, да направят стъпка в тяхното развитие отивайки в по-класни първенства, където има по-голяма конкуренция, което ще ги изгражда като конкурентноспособни състезателки, които играят мачове на високо ниво. В тази връзка мога да ви кажа, че отборът на Хърватия, който също отпадна, има 8 състезателки, които играят в Италия, Турция и Франция, а ние имаме само 4 състезателки, които играят извън България. Не случайно казвам, че трябва да израстват състезателките, защото по този начин ще имаме възможност да избираме от по-голям кръг състезателки", завърши Тонев.

Подробности вижте във видеото!

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#Димо Тонев

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