Димо Тонев: Имаше голямо желание в момичета от националния отбор, трябва да им отдадем заслуженото

Мениджърът на женския националния отбор коментира представянето на европейското първенство по волейбол.
Мениджърът на женския националния отбор на България Димо Тонев коментира представянето на тима по време на европейското първенство по волейбол. Както е известно, в понеделник „лъвиците“ отпаднаха на осминафиналите, където отстъпиха пред звездния тим на Италия.
„Разнопосочни са ми впечатленията от представянето ни. Важното е, че успяхме да прескочим груповата фаза и да се класираме за осминафиналите. Все пак, това беше важно и за момичетата, и за федерацията и за всички. Със сигурност има известно неудовлетворение от представянето в някои мачове, но трябва да знаем, че във волейболната игра има известна логика, която предполага, че когато играеш с по-класни отбори, с по-класни състезателки, е много трудно да се пребориш. Може би има известно неудовлетворение от мача ни с Гърция, но пък виждаме, че Гърция играе много добре в този турнир, с Чехия също“, сподели Тонев пред репортери.
„Като цяло през годината видяхме, че имахме доста добри игри срещу добри отбори - и срещу Бразилия, и срещу Италия, и срещу Канада, където можехме да спечелим, но поради една или друга причина не успяхме. По-важното е, че имаше много голямо желание в тези момичета, които бяха в националния отбор. Трябва да им отдадем заслуженото, да им благодарим за усилията, които положиха. Вижда се израстване и индивидуално в състезателките, и като отбор. Може би ние като треньорски щаб, аз говоря от тяхно име, защото те си заминаха директно за Италия, но сме обсъждали нещата - може би липсата на класа не ни позволи да останем в Лигата на нациите и да се класираме по-напред на европейското първенство“, категоричен е мениджърът.
Тонев изтъкна заслуженото на състезателките, които продължават да искат да играя за националния отбор.
„Трябва да отбележим, че в националния отбор бяха състезателките, които желаят да са в националния отбор. Прекалено много време отделихме на тези, които не желаят да играят за България. Крайно време е да отделяме повече внимание и енергия към тези момичета и състезателки, които искат да играят за родината си“, добави Тонев.
Той изтъкна и важността на вътрешното първенство, като даде пример и с други държави, където конкуренцията е огромна.
„Изключително важно ще е начинът, по който те ще играят в клубните си отбори, да направят стъпка в тяхното развитие отивайки в по-класни първенства, където има по-голяма конкуренция, което ще ги изгражда като конкурентноспособни състезателки, които играят мачове на високо ниво. В тази връзка мога да ви кажа, че отборът на Хърватия, който също отпадна, има 8 състезателки, които играят в Италия, Турция и Франция, а ние имаме само 4 състезателки, които играят извън България. Не случайно казвам, че трябва да израстват състезателките, защото по този начин ще имаме възможност да избираме от по-голям кръг състезателки", завърши Тонев.
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