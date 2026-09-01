Шеста нощ руски удари срещу Киев: Въздушна тревога за новата учебна година в Украйна

12 жертви и 20 ранени, сред които и две деца, при нови руски удари срещу Киев и областта. Ден по-рано индийският премиер призова руския лидер да спре войната. Руска атака е унищожила граничен пункт на границата с Румъния през Дунав. Заради ударите НАТО вдигна за кратко изтребители над Латвия. Финландия ограничи въздушния и морския трафик в близост до Русия. Дронове са поразили руското балтийско пристанище Уст Луга, където е възникнал пожар.

Осем души са загинали в Киев, пожари са избухнали в три от районите на украинската столица. Шест от жертвите са железопътни работници след попадение в местно депо. 350 спасители са работили през нощта в Киев и околностите му, съобщи украинският президент. Володимир Зеленски посочи, че Русия е атакувала още осем украински области със "значителен брой реактивни дронове и балистични ракети". За шести пореден ден Москва нанася ракетни удари срещу украинската столица.

Богдан, жител на Киев: "Честно казано, тази зима планираме да се изнесем от Киев, защото миналата година беше наистина трудна за нас заради всичко това. След това нападение, както виждате, ще бъде още по трудно, така че ще напуснем града."

Четири са жертвите при руски удари в близкия до Киев град Бориспол, където е била поразена жилищна сграда.

Евхен Завгородний, разселен от Славянск в Бориспил: "Прозорците отлетяха на една страна а ние -на другата. Озовахме се под перваза на прозореца.“

Новата учебна година в Украйна започна днес под воя на противовъздушни сирени.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "И сега е обявена въздушна тревога. За съжаление, руснаците са отвратителни. Първи септември е, деца. Дори между враговете има разбиране, че децата са си деца. Но руснаците превръщат децата участници в тази война. За съжаление ще продължат да го правят, докато не ги поставим на мястото ми. Не трябва да им се прощава."

Германското правителство обвини Русия в опит за атентат с дрон срещу летището в Лайпциг в началото на август, твърдят Билд и Шпигел. Полските власти обявиха, че пожар в понеделник в завод за дронове за Украйна вероятно се дължи на саботаж. Щетите се оценяват на 4 милиона долара.

Европейският съюз определи като неуместно присъствието на руски министър на форум на Г-20 в Съединените щати. Става дума за руския министър на финансите Антон Силу-анов, който се появи изненадващо на общата маса до другите делегати. Силуанов имаше и среща с домакина Скот Бесент. Европейският блок успя да изключи руския представител от традиционната обща снимка. Тя беше направена дискретно в остъствие на пресата.