България приключи участието си на Евро 2026 след загуба от Италия

Женският национален отбор на България приключи участието си на Европейското първенство по волейбол. В осминафиналния сблъсък в чешкия град Бърно тимът отстъпи с 0:3 (18:25, 13:25, 13:25) пред световния и олимпийски шампион Италия.

Селекционерът Марчело Абонданца заложи от първата минута на Лора Славчева, Ива Дудова, Александра Миланова, Цветелина Илиева, Елена Коларова, Мария Кривошийска и либерото Мила Пашкулева. Впоследствие в игра се появиха Жана Тодорова, Боряна Ангелова, Моника Кръстева, Микаела Стоянова, Кая Николова и Маргарита Гунчева.

Българките започнаха уверено и поведоха със 7:6, но италианките бързо поеха контрола върху първата част. „Адзурите“ направиха обрат до 13:11, увеличиха преднината си до 17:14 и затвориха гейма при 25:18. Точка директно от сервис на Екатерина Антропова сложи край на частта.

Вторият гейм премина изцяло под диктовката на Италия. Тимът на легендарния Хулио Веласко постепенно увеличи разликата, като от 10:5 стигна до 20:10. Последва убедително 25:13, а Антропова отново сложи точка на гейма с успешно нападение.

Италия продължи да доминира и в третата част. Европейският шампион поведе с 8:4, а разликата впоследствие достигна осем точки при 18:10. България не успя да намери отговор и след 25:13 италианките сложиха край на мача за само 67 минути.

Александра Миланова беше най-резултатна за България с 12 точки, а Ива Дудова завърши с 6.

За Италия Екатерина Антропова реализира 18 точки и беше най-резултатната волейболистка в двубоя.

На четвъртфиналите Италия ще се изправи срещу победителя от осминафинала между домакина Чехия и Швеция.