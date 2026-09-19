Мартин Атанасов: Изпуснахме да победим с 3:0

Волейболният национал Мартин Атанасов не скри разочарованието си след загубата с 2:3 гейма от Германия на осминафиналите на ЕвроВолей 2026. България имаше преднина от 2:0 гейма, но допусна обрат и приключи участието си в турнира.

"Разочаровани сме, тепърва ще го осъзнаем. Изпуснахме да победим с 3:0. Имаше повече напрежение. Допуснахме много грешки, германците се разиграха и отиграха всички топки. Започнаха да бият хубав сервис. На нас не ни влезе началният удар. Благодаря на всички фенове. Не ни се получиха нещата. Чувството е уникално през последните 2 седмици. Уникална атмосфера. Имахме доста по-сериозни надежди за първенството. Разочарован съм, че приключваме днес. Трудно се говори след изпуснатия мач от наша страна", коментира Атанасов.