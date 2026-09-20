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Румъния отстрани Украйна, Финландия оцеля срещу Гърция

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Спорт
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Румъния, Финландия и Франция се класираха за четвъртфиналите на европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в България и Италия.

Финландия волейбол
Снимка: БТА
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Румъния, Финландия и Франция се класираха за четвъртфиналите на европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в България и Италия.

В София Румъния се справи с Украйна с 3:0 (25:22, 25:21, 30:28) и си осигури място сред най-добрите осем. Следващият съперник на румънците ще бъде олимпийският шампион Франция, който елиминира Португалия също с чиста победа – 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Четвъртфиналният сблъсък между Румъния и Франция ще се състои на 22 септември (вторник) отново в „Арена 8888“. Двата осминафинала в София днес бяха наблюдавани от около 600 зрители.

Румънците вече имат победа над Франция в настоящото първенство. Двата тима бяха заедно в предварителна група D, а преди няколко дни Румъния стигна до впечатляващ обрат и спечели с 3:2 срещу „петлите“.

Александру Раца бе най-резултатен за Румъния срещу Украйна с 16 точки, а Кристиан-Даниел Кицигой добави 11. За украинския тим Олех Плотницкий завърши с 15 точки.

При успеха на Франция над Португалия по 12 точки реализираха Матис Ено и Тревор Клевено. За португалците капитанът Алешандре Ферейра и Лоуренсо Гарсия Мартинс записаха по 13 точки.

В Торино Финландия трябваше да премине през истинска драма, за да елиминира Гърция. Финландците спечелиха с 3:2 (22:25, 26:16, 22:25, 25:23, 15:13), след като на два пъти изоставаха в резултата.

Гърция успя да поведе два пъти, но Финландия стигна до решителен тайбрек. В него скандинавците наложиха волята си с 15:13 и си осигуриха място на четвъртфиналите.

Там Финландия ще срещне победителя от мача между Италия и Дания, който предстои по-късно тази вечер.

Лука Мартила и брат му Ноа Мартила имаха основен принос за успеха на Финландия, като двамата реализираха по 21 точки. За Гърция Ангелос Марку завърши с 20 точки.

#Евроволей 2026

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