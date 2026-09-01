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Що е то агент-психотерапевт: Предложение за промени в Закона за ДАНС

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Агентите на ДАНС вече ще могат да работят като психотерапевти и да осъществяват психологическо консултиране. Това предвиждат промени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", които са публикувани за обществено обсъждане. Друго противоречиво предложение е да се даде възможност за многократно удължаване на сроковете за засекретяване на класифицираната информация.

Що е то агент-психотерапевт?

Д-р Ирина Лазарова, председател на Българска асоциация по психотерапия: "Агент-психотерапевт - изглежда на практика втрещяващо. Това са две несъвместими понятия и можем само в кръга на шегата и на вица да го коментираме по такъв начин. Ключова и единствена неотменна ценност на психотерапевтичния процес е конфиденциалността.

ДАНС предлага освен преподавателска и научноизследователска дейност извън агенцията, служителите да имат право да извършват психологическо консултиране и психотерапия. Мотивите - това ще позволи на психолозите там да развиват своите умения в областта. Идеята обаче според професионалистите е крайно противоречива и поставя под въпрос доверието между пациент и психотерапевт.

Д-р Ирина Лазарова, председател на Българска асоциация по психотерапия: "Етичните принципи са основната опора в нашата професия. Информацията какво се случва в терапевтичната сесия, всъщност е нещо, което остава само между двама души - терапевта и пациента."

Агентът-психотерапевт в този случай ще бъде поставен в тежък етичен конфликт - чии интереси защитава. Според д-р Лазарова пациентът трябва да знае, ако човекът, пред който споделя лични факти, е и агент. Друго предложение в законопроекта също предизвика обществена реакция - възможността многократно да бъдат засекретявани разследвания, документи и преписки. Сега класифицираната информация може да е такава само за определен срок, който по изключение да бъде удвояван.

Александър Кашъмов, Програма "Достъп до информация": "Практически това означава вечна тайна. нещо изключително вредно за правото на гражданите за достъп до обществена информация, контрола на институциите и за борбата с корупцията и нередностите. В момента се отварят вратите практически за безсрочно и безконтролно засекретяване. Също така се предлага да може да се унищожава информация, дадени документи дори без да е изтекъл срокът на защита."

Екип на "По света и у нас" потърси позицията на ДАНС, но до този момент няма отговор.

#терапевти #агенти #ДАНС

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