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Морското ниво превзема ниската суша: Процесът се ускорява с безпрецедентни темпове

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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морското ниво превзема ниската суша процесът ускорява безпрецедентни темпове
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Повишаването на морското ниво вече не е бъдеща заплаха, а глобална криза в развитие, която оказва силно въздействие върху крайбрежните общности, икономиките и инфраструктурата.

Нов доклад на ООН алармира, че този процес се ускорява с безпрецедентни в човешката история темпове. През 2024 годишното повишение е достигнало близо шест милиметра – най-високото ниво, регистрирано някога.

Докладът, който напомня, че средното ниво на океаните се покачва вследствие на затоплянето на водите и топенето на ледниците, беше представен броени дни след бедствието в Непал.

Жертвите от него вече надхвърлиха 1000 души.

#морско ниво #морета #суша

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