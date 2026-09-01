Морското ниво превзема ниската суша: Процесът се ускорява с безпрецедентни темпове

Повишаването на морското ниво вече не е бъдеща заплаха, а глобална криза в развитие, която оказва силно въздействие върху крайбрежните общности, икономиките и инфраструктурата.



Нов доклад на ООН алармира, че този процес се ускорява с безпрецедентни в човешката история темпове. През 2024 годишното повишение е достигнало близо шест милиметра – най-високото ниво, регистрирано някога.

Докладът, който напомня, че средното ниво на океаните се покачва вследствие на затоплянето на водите и топенето на ледниците, беше представен броени дни след бедствието в Непал.

Жертвите от него вече надхвърлиха 1000 души.