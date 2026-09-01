Артсцена под небето: Започна есенният салон на изкуства в Пловдив

Септември в Пловдив започва с изложби, театър под звездите и богата културна програма. Днес беше открит Есенният салон на изкуствата, който традиционно събира едни от най-значимите събития в културния календар на града.

Началото на програмата е поставено със спектакъла „Последното бягство на Дон Жуан“ по текст на Недялко Славов, постановка на Деян Донков.

Есенният салон на изкуствата включва още редица значими събития – Седмицата на съвременното изкуство, Празника на спектаклите на Открита сцена „Театър“ и 300-ното юбилейно издание на „Сцена на кръстопът“.

Първото събитие в рамките на салона обаче беше откриването на най-стария форум за изобразителни изкуства у нас – Националните есенни изложби.

Тази година те са разположени в знакови къщи в Стария град и са обединени от концепцията „Огледалото на града“. В нея са представени жени художници от различни поколения.

Зад избора на темата стои стремежът да бъде откроено присъствието на жените в изкуството – част от историята на града, която често остава извън официалния исторически разказ.