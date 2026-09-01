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Нова ера в музикалната кариера на Майли Сайръс

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БГНЕС/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нова ера в музикалната кариера на Майли Сайръс.

Американската певица и актриса подсказа, че скоро може да представи нов 10-ти албум. Тя официално вече се подписва само с първото си име на официалния си сайт, прекръсти и профила си в Инстаграм на Майли.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Miley Official (@mileycyrus_bz)

33-годишната изпълнителка е носителка на 3 награди "Грами". Стана известна първо с ролята на Хана Монтана, а след това започна и музикална кариера и експериментира в попа, рока и кънтри музиката. Майли е кръщелница на покойната Доли Партън.

#Майли Сайръс

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