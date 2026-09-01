След диверсията на летището в Лайпциг през август: Германия обвини Русия, че стои зад нападението с дрон

Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август. Летателен апарат с взривно устройство беше открит край украински товарни самолети. До експлозия не се стигна, вероятно заради дефектен детонатор. Дрон беше открит край същото летище и 10 дни по-късно. Заради инцидентите в Лайпциг в германското външно министерство днес е бил призован руският посланик Сергей Нечаев.

Германските власти заявиха, че разследването на инцидентите на летището в Лайпциг е констатирало руска връзка. Изводите се основават на конфигурацията на дрона, различни компоненти, технологията на експлозивите и детонатора. Вътрешният министър Александър Добриндт цитира оценки, че Германия ще попада на прицел и занапред.

Александър Добриндт, министър на вътрешните работи на Германия: „Като цяло опитът за атака на 4 август на летище Лайпциг се вписва в известния модел на руски хибридни операции в Европа. Разузнавателните данни подкрепят това заключение. Тези данни сочат към замесени лица, които са действали от името на руски държавни агенции. Взети заедно, полицейските разследвания, начинът на действие и разузнавателните данни сочат отговорност на Русия за опита за нападение срещу летище Лайпциг.“

Германският външен министър Йохан Вадефул обяви, че ще нареди затваряне на руското консулство в Бон от 18 септември. Ще бъде прекратен и договорът за културния център „Руски дом“ в Берлин. Според мнозина наблюдатели обектът е използван от Москва за шпионаж и разпространяване на руска пропаганда.

Йохан Вадефул, министър на външните работи на Германия: „С опита за нападение в Лайпциг руското ръководство взе съзнателно решение да навреди допълнително на вече силно обтегнатите ни двустранни отношения. Ето защо линията на федералното правителство, очертана от вътрешния министър, остава в сила. Германия остава в безопасност и Германия ще се защитава срещу противници, които се стремят да всеят несигурност.“

Берлин въвежда по-строг контрол за влизане в страната на руски граждани и ще засили натиска върху руския сенчест флот. Москва отрича обвиненията и обяви, че ще отговори огледално на последните германски действия.