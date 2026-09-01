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Мила Пашкулева: От нас остава единствено да надграждаме

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Либерото на българския национален отбор по волейбол коментира представянето на тима на Евро 2026.

Мила Пашкулева
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Либерото на българския национален отбор по волейбол Мила Пашкулева е доволна от представянето на тима на Евро 2026. Българките отпаднаха след поражение в три гейма срещу световния и олимпийски шампион Италия на осминафиналите.

„Успяхме да покажем, че имаме напредък, че се справя по-добре и по-добре. От нас остава единствено да надграждаме. Аз още нямам много опит и загубите ги приемам по-навътре. В такъв момент трябва по най-бързия начин да се съберем отборно и да излезем с високо вдигнати глави за следващите мачове. Опитахме се и дадохме всичко от нас. Имаме още доста да работим, да се развиваме и да надграждаме“, каза Пашкулева.

България премина предварителната група на турнира след две победи и три поражения.

Подробности вижте във видеото!

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#Мила Пашкулева

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