Мила Пашкулева: От нас остава единствено да надграждаме

Либерото на българския национален отбор по волейбол Мила Пашкулева е доволна от представянето на тима на Евро 2026. Българките отпаднаха след поражение в три гейма срещу световния и олимпийски шампион Италия на осминафиналите.

„Успяхме да покажем, че имаме напредък, че се справя по-добре и по-добре. От нас остава единствено да надграждаме. Аз още нямам много опит и загубите ги приемам по-навътре. В такъв момент трябва по най-бързия начин да се съберем отборно и да излезем с високо вдигнати глави за следващите мачове. Опитахме се и дадохме всичко от нас. Имаме още доста да работим, да се развиваме и да надграждаме“, каза Пашкулева.

България премина предварителната група на турнира след две победи и три поражения.

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