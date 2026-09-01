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Смяна на върха в "Епъл": Тим Кук предава кормилото на Джон Търнъс

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Начало на нова ера за Епъл. След 15 години начело на компанията Тим Кук предаде кормилото на Джон Търнъс -досегашен ръководител на хардуерния бизнес на концерна.

Внимателно планирания и плавен преход в ръководството става в ключов момент за компанията, белязан от представянето на нови продукти, предизвикателствата на Изкуствения интелект и геополитическото напрежение. 50-годишният инженер Джон Търнъс е силно фокусиран върху продуктовата гама, докато Тим Кук демонстрира умения в логистиката и дипломацията.

Отсега нататък Кук ще отговаря за отношенията с политици и регулатори на фона на напрежението между Вашингтон и Пекин. Тернъс има значителен принос за концепцията на телефоните с ябълката, от които компанията успя да продаде 250 милиона бройки през 2025-та година.

#Джон Търнъс #Тим Кук #епъл

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