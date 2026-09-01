Бюджетният дефицит ще достигне 3 млрд. евро към края на август

Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 млрд. евро към края на август, показва прогнозата на министерството на финансите. Това са 2,6% от БВП като същото съотношение е било и през миналата година по-това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит от над 3,5 на сто.



Приходите към края на август сега са над 30 млрд. евро или с 11,9% повече в сравнение с миналата година.

Разходите също растат, но по-бавно - увеличението е 11,8 на сто. Основна причина за нараставането на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджетът ще бъде с увеличен дефицит.