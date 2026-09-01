САЩ нанасят нови удари по цели в Иран

Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран, предадоха световните агенции.

Нанасянето на ударите е започнало в 16 ч. по Гринуич, поясни в Екс американското Централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион.

На прицел са взети цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

Ударите са в отговор на наскорошни атаки на Корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона.

Иранската държавна телевизия съобщи за няколко експлозии, чути в южната част на страната, в района на Бандар Абас и на остров Кешм, в близост до Ормузкия проток.

В неделя САЩ нанесоха удари - първите от един месец насам - по установки за изстрелване, разположени на ирански остров.

Иран отвърна на ударите тогава, като атакува с ракети и дронове американски цели в Йордания и Обединените арабски емирства, като същевременно заяви чрез президента си Масуд Пезешкиан, че не желае войната да продължава.

Американският президент Доналд Тръмп обеща да отговори на тези ответни действия, но засега изглежда е отхвърлил варианта за възобновяване на мащабна военна операция срещу Иран.

Междувременно Вашингтон обеща да започне кампания за икономическо „задушаване“ на Иран, чиито конкретни параметри и цели все още предстои да бъдат уточнени.