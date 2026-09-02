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Няма драстичен спад на туристите през летния сезон у нас, отчете министърът на туризма Илин Димитров

Алекс Христов от Алекс Христов
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Снимка: БТА
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Няма драстичен спад на туристите през летния сезон у нас, отчете министърът на туризма Илин Димитров. Той обяви, че само за следващото лято вече са договорени над 100 хиляди самолетни места. Министерството подготвя реформи за изсветляване на сектора, контрол на качеството и по-ефективно използване на приходите от туризъм.

Над 2 млн. и 600 хиляди туристи е посрещнала страната ни през юни и юли. Според министъра на туризма няма драстичен спад спрямо миналата година, а сезонът още е активен и не може да се прави обобщение на данните.

Илин Димитров – министър на туризма: "Тази година имаме голям пробив и това е завръщането на германските туристи. Бяха договорени до тук над 100 хил. седалки, предстоят още преговори и мога смело да обява около 150 хил. седалки от германския пазар. Тези туристи са ключови за началото и края на летния сезон в България."

Като предимство на родното Черноморие министърът изтъкна, че туристите могат да избират между бюджетни и висококатегорийни услуги и посочи, че британско авторитетно издание е класирало Слънчев бряг на второ място сред най-достъпните дестинации.

Илин Димитров – министър на туризма: "Реално погледнато, всички говорят за поскъпване. Да, то го има, може би, зонално. Може би в заведенията, където предлагат по-висок продукт или по-висок качествен продукт. Но международните класации ни поставят на едно много добро място."

Министерството на туризма подготвя и шест реформи. До края на годината ще бъдат готови правилата за гаранционния фонд за туристите. Също така изсветляване на туристическия сектор, национална система с QR кодове за оценка на качеството, мерки за по-добра свързаност и реклама на България. Именно "Евровизия 2027" е мястото, където можем да покажем страната ни на световната сцена, заяви министърът.

Илин Димитров – министър на туризма: "В средата на май е "Евровизия" и оттам нататък, след Евровизия, благодарение на тези полети, които договорихме сега на германския пазар, искаме директно да влезем в активен сезон. Това е нашата цел – да започнем от началото на май и да изкараме един дълъг сезон. Всъщност Евровизия е може би най-доброто начало на туристически сезон, което можем да очакваме."

Кметът на Бургас, заедно с хотелиери, вече изготвят списък на хотели, които ще предложат нормални цени за гостите на "Евровизия".

#подготовката за "Евровизия" #Илин Димитров #министър на туризма #чуждестранни туристи #новини в Метрото

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