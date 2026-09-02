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94-та нощ на протести в Албания: Полицията арестува 14 души, трима са с повдигнати обвинения

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Снимка: БТА
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Сблъсъци между протестиращи и полиция пред сградата на правителството в албанската столица Тирана. 14 души са арестувани, а срещу трима са повдигнати обвинения.

94-та нощ не стихва недоволството срещу проекта за луксозен курорт в района на Звърнец, който според местните медии е свързан със зетя на американския президент – Джаред Къшнър. На демонстрацията снощи протестиращи блокираха изходите на правителствената сграда, докато вътре са били премиерът Еди Рама и високопоставени държавни служители.

Установен е кордон за сигурност, но демонстранти пренебрегват заповедта да се разчисти пътя. Протестите първоначално бяха само срещу проекта, който е в район близо до защитена зона, където живеят фламинго, костенурки и тюлени. Исканията прераснаха в политически за оставката на премиера Еди Рама.

#14 арестувани #94-та нощ #повдигнати обвинения #Албания #протести

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