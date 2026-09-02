Продуктовите екотакси: Кабинетът намалява четири пъти ставките за електроуредите

Правителството намали близо 4 пъти продуктовите екотакси на най-масовите уреди – битовите и електрониката. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев коментира, че това е първата стъпка от цялостна промяна на управлението на отпадъците.

Намалението наистина може да се определи като драстично, тъй като на големите и малки домакински уреди - прахосмукачки, отопллителни печки и климатици, кухненска техника и каквото друго се сетите за дома таксата от 79 евроцента на килограм пада на 24 евроцента на килограм или 3,3 пъти. А таксата за т. нар. "черна техника" – екрани, монитори, телевизори пада от 1,71 евро на килограм на 42 евроцента на килограм, което е малко над 4 пъти.

снимка: илюстративна

Тезата на правителството е, че с доближаването да средните за ЕС екотакси се създава по-добра конкурентна среда за бизнеса и значително по-малко тежест за крайния потребител, тъй като по-ниските екотакси би следвало да намалят и цената на тази техника в магазините. Производителите, вносителите и търговците на бяла и черна техника определят решението за намаление на таксите за добро. Рециклиращия бранш е на обратното мнение. Казват че системата за оползотворяване ще бъде обезкървена и бюджета ще пострада. Според правителството, обаче, неефективността на системата не трябва да ощетява бизнеса и потребителите.

Точно 14 месеца след като кабинетът "Желязков" драстично увеличи екотаксите със 7 до 10 пъти за различните видове техника с решение от днес кабинета "Радев" ги намалява средно с 4 пъти.

Румен Радев, министър-председател: "С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един-единствен начин — с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите."

Преди година най-много поскъпнаха хладилниците и големите готварски печки.

д-р инж. Димитър Белелиев, председател на БАСЕЛ: "Категорично цените трябва да паднат. На различните продукти ще бъде в различна степен, но да кажем примерно за една пералня от 30 до 40 лева. Превърнато в евро около 20-тина евро."

Намалението би трябвало да се усети около месец след влизането на новите такси в сила, тъй като в търговската мрежа трябва да влязат новите партиди от електроуреди и електроника, за които бизнеса ще плаща по-ниска еко такса.

– Надявам се да се отрази позитивно, преди няколко години като повишиха екотаксата се отрази нагоре. Сега като се понижава се надяваме да се отрази и на крайния потребител, да не остане за търговеца.

Промените в системата за управление на отпадъци ще продължат, обяви премиерът.

Румен Радев, министър-председател: "Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това от своя страна води до по-ниски цени за гражданите."

Според бизнеса намаляването на екотаксите ще извади на светло част от сивия сектор.

д-р инж. Димитър Белелиев, председател на БАСЕЛ: "Ще дам пример, фотоволтаична централа, построена с Европейски средства, нейното оскъпяване е почти 10%. И ако собственика до момента не е платил тази такса, сега ще има възможността, при новите тарифи, да я плати при една по-ниска стойност."

От Асоциацията по рециклиране излязоха с позиция, че новите такси ще се отразят негативно както на преработката, така и бюджета.

Румен Радев, министър-председател: "Тези наши действия в никакъв случай не означават понижаване на екологичната отговорност, защото управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количеството събрани пари, а най-вече с постигнатия резултат."

снимки: БТА

Според бизнеса намаляването на екотаксите ще се отрази положително на цялата верига от производството до крайния потребител.

Автори: Иво Никодимов, Светозар Костадинов