След предупреждението на Зеленски: Турски авиокомпании отмениха полети от и до Москва

Турските авиолинии и нискотарифната „Пегасус" започнаха да отменят полети от и до Русия заради предупреждението на украинския президент Зеленски, че руското въздушно пространство вече няма да бъде безопасно за гражданска авиация.

Украйна е изпратила и писмо до Международната организация за гражданска авиация, с призив всички нейни членове да избягват руското въздушно пространство, съобщава Ройтерс. До момента са отменени над 12 полета на турските превозвачи от и към летище „Внуково" в Москва. Часове преди изявлението на Зеленски, полетите към летището също бяха спрени заради нападение с дрон. Руският президент Путин определи заканата като „държавен тероризъм" и обеща да има отговор.