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ЦИК се срещна с проучвателна мисия на ОССЕ във връзка с предстоящите президентски избори

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Централната избирателна комисия обсъди с проучвателната мисия на Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ подготовката за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. По време на срещата от ЦИК подчертаха, че ще работят за укрепване на доверието в изборния процес, като основната им цел е произвеждането на избори по най-високите демократични стандарти – честни, прозрачни, достъпни и законосъобразни.

ЦИК запозна ОССЕ с основните дейности, предприети до момента за организирането на предстоящите избори, както и за това, че те вървят по план съгласно приетата хронограма.

Разяснителната кампания ще е с по-широк обхват и е насочена както към избирателите в страната, така и към българските граждани извън България. Съществена част от нея ще се базира на съвременните информационни и комуникационни технологии, които ще направят информацията по-разбираема, достъпна и атрактивна за гражданите. Избирателите ще могат бързо и лесно да получават актуална информация за изборния процес и да подават сигнали и жалби, а членовете на СИК ще имат достъп до методическите указания, до електронните протоколи и практически обучителни материали. Специален акцент в информационната кампания ще бъде поставен върху младите хора, като целта е те да бъдат насърчени да гласуват.

Представителите на комисията информираха мисията на ОССЕ и за подготовката на машинното гласуване, която се извършва в съответствие с изискванията и сроковете, определени в Изборния кодекс.

По време на срещата беше обсъдено и прилагането на разпоредбите на законодателството за предстоящите избори в страната и извън страната във връзка с последните промени в Изборния кодекс.

ЦИК заяви готовност да продължи активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели.

#предстоящи президентски избори #проучвателна мисия #ОССЕ #цик

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