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Разговор между Зеленски и Макрон в рамките на Общото събрание на ООН

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Чете се за: 01:17 мин.
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Разговор между Зеленски и Макрон в рамките на Общото събрание на ООН
Снимка: БТА
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Програмата на украинския президент Зеленски в Общото събрание на ООН за днес включва среща с американския лидер Доналд Тръмп. Двамата обсъждат евентуално енергийно примирие между Киев и Москва. По-рано Зеленски разговаря с френския държавен глава Еманюел Макрон, който обяви доставки на радари и ракети-прехващачи за Украйна.

Макрон е изложил идеята за енергийно примирие и мораториум върху ударите в Черно море като съставна част от бъдещи мирни преговори. Преди това на среща Тръмп–Макрон е била дискутирана „много конструктивно и продължително“ темата за войната в Украйна с акцент върху необходимостта от подсилване на въздушната отбрана на страната. Макрон е предложил на Тръмп редица инициативи по Иран и Червено море за овладяване на цените на петрола. Сред тях е резолюция на ООН за отваряне на Ормузкия проток и защита на саудитските петролни обекти от нападенията на йеменските бунтовници хути.

# Еманюел Макрон # Доналд Тръмп #войната в Украйна #Москва #ООН #Володимир Зеленски

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