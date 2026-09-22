Разговор между Зеленски и Макрон в рамките на Общото събрание на ООН

Програмата на украинския президент Зеленски в Общото събрание на ООН за днес включва среща с американския лидер Доналд Тръмп. Двамата обсъждат евентуално енергийно примирие между Киев и Москва. По-рано Зеленски разговаря с френския държавен глава Еманюел Макрон, който обяви доставки на радари и ракети-прехващачи за Украйна.

Макрон е изложил идеята за енергийно примирие и мораториум върху ударите в Черно море като съставна част от бъдещи мирни преговори. Преди това на среща Тръмп–Макрон е била дискутирана „много конструктивно и продължително“ темата за войната в Украйна с акцент върху необходимостта от подсилване на въздушната отбрана на страната. Макрон е предложил на Тръмп редица инициативи по Иран и Червено море за овладяване на цените на петрола. Сред тях е резолюция на ООН за отваряне на Ормузкия проток и защита на саудитските петролни обекти от нападенията на йеменските бунтовници хути.