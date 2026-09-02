Зеленски предупреди авиокомпаниите: Руското въздушно пространство е на практика затворено

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди самолетните компании и застрахователите, че използването на руското въздушно пространство е опасно заради украинските дронове.

Във вечерното си изявление Зеленски предупреди, че руското небе е на практика затворено за полети. Той разкритикува Европа и света, че са в лятна ваканция, докато Русия атакува украинска инфраструктура в началото на учебната година. Украйна не застрашава цивилната авиация, но упражнява правото си на самозащита като атакува руски военни обекти и тези части от руската икономиката, които поддържат войната, добави той.

От Киргизстан, руският президент Владимир Путин каза, че украинските дронове са основно предизвикателство за Русия, но Москва се справя с него. Путин определи думите на Зеленски като държавен тероризъм и обеща отговор.