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Висшата лига счупи рекорда за трансфери за второ поредно лято

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Европейски футбол
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Английските тимове надхвърлиха границата от 3,198 милиарда паунда.

Челси
Снимка: БТА
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Клубовете от Висшата лига поставиха нов рекорд по разходи за входящи трансфери в рамките на един летен прозорец. Английските тимове надхвърлиха границата от 3,198 милиарда паунда, като това се случи още преди официалното финализиране на някои от най-големите сделки в последния ден, съобщава „Ройтерс“.

Първоначално границата от 3 милиарда паунда беше премината след трансфера на Илиман Ндиайе от Евертън в Манчестър Сити за 65 милиона паунда. Малко след това „гражданите“ договориха и привличането на Енцо Фернандес от Челси за рекордните 125 милиона паунда, което допълнително увеличи историческата сума.

Само три от най-скъпите сделки до този момент — Елиът Андерсън от Нотингам Форест в Манчестър Сити за 116 милиона паунда, Морган Роджърс от Астън Вила в Челси за 117 милиона и Сандро Тонали от Нюкасъл в Тотнъм за сума, която може да достигне 100 милиона — възлизат общо на 333 милиона паунда.

Ливърпул също се включи активно в последните часове на трансферния прозорец. „Червените“ постигнаха споразумение с Пари Сен Жермен за Брадли Баркола срещу първоначални 107 милиона паунда, като с включените бонуси стойността на сделката може да достигне 123 милиона.

Така четири от 11-те най-скъпи трансфера в историята на футбола са осъществени именно през това лято — Енцо Фернандес, Елиът Андерсън, Морган Роджърс и Брадли Баркола.

Разликата между финансовата мощ на Висшата лига и останалите водещи първенства в Европа също е впечатляваща. Единствено трансферът на Ян Диоманде от РБ Лайпциг в Реал Мадрид и преминаването на Антъни Гордън от Нюкасъл в Барселона са други сделки извън Англия, надхвърлящи 60 милиона паунда.

Показателен е и фактът, че Ипсуич Таун, който спечели промоция във Висшата лига, е похарчил повече средства от европейски грандове като Барселона, Милан и Ювентус.

Трите новака в английския елит — Ипсуич, Хъл Сити и Ковънтри Сити — са дали общо над 400 милиона паунда за нови футболисти.

Манчестър Сити е лидер по разходи с впечатляващите 451 милиона паунда. „Гражданите“ обаче са и сред клубовете с най-сериозни приходи от продажби, като са получили около 289 милиона паунда от напусналите играчи.

По отношение на нетния трансферен баланс Ливърпул, Тотнъм и Ипсуич са сред клубовете с най-голям дефицит, като при всеки от тях той надхвърля 200 милиона паунда.

На противоположния полюс е Астън Вила. Бирмингамският клуб е реализирал най-големи приходи от продажби, след като се раздели с редица футболисти от състава, който през миналия сезон спечели Лига Европа.

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#Висша лига 2026/27

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