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Административни пречки пред работата на доброволците у нас

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От Националната асоциация предлагат да координират връзките с пожарната в случай на нужда

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Летният пожароопасен сезон все още не е отминал. На този фон доброволците, които често помагат не само в борбата с огъня, но и при други бедствия апелират за по - добра координация и повече техника. Как може да се облекчат административните процедури, за да могат доброволците да се отзовават и помагат по – бързо и може ли и подготовката им да бъде по – добра?

Тази година доброволците са се сблъскали както с пожари, така и с бури и наводнения:

Георги Влайков, доброволец: "Тази година сезонът е доста комплексен, тъй като освен доста пожари, видяхме, че има и доста бури и се наложи реакция не само в пожаропасния сезон, но и в овладяване на последствията от бури. Паднали дървета, наводнение имаше доста, даже пред няколко дена колеги бяха и в Струмяни, знаете, там имаше доста тежка буря с порой. Така че тази година сезона е доста комплексна и редува пожар и наводнение. Това може би основната разлика с миналната година."

Има доста администратимни пречки, които не позволяват бързото активиране на доброволческите отряди, обясни Влайков.

"Трябва да се свържете с някой служител в общината, който може би не е на работа. Затова смятаме, че по-добрият начин е пожарната да има възможността да активира и да координира активирането на доброволни формировани и изпращането им, а пък Националната асоциация да координира това нещо, тъй като тя има информация, кои формирования са активни, с каква техника разполагат и всъщност по най-добрия начин да отговорим на нуждите на колегите от пожарната."

Проблем е и че ако кмет на едно населено място иска помощ от кмет на друго, той трябва да му изпрати запитване, другият кмет трябва да активира формированието и да го изпрати на територията на друга община.

"И това е един такъв документооборот, който не всеки път се случва. И честно казвам, някой път хората може би заради нежеланието да влизат в цялата тази разправия, предпочитат да активират доколкото е възможно формирования, които не са регистрани към общините, тъй като те имат по-голяма свобода на действие отглед на точка на райони."

От тази година доброволците разполагате със сателитна система "Искра", която е разработка на техни колеги от Хисаря. Тя събира спътникови данни и дава много точна информация и локация на потенциални огнища за пожари, което дава възможност много по-бързо да се реагира и при потвърден сигнал по-бързо да се изпратят хора и да се овладее пожарът.

Вижте още в прякото включване на Мариела Хубинова

#предложения #администрация #проблеми #доброволци

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