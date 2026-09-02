Проф. Тодор Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме

Антраксът се лекува много лесно, ако бъде разпознат навреме, но при неглижиране може да доведе до тежки усложнения. За това обясни в „Денят започва“ проф. Тодор Кантарджиев.

Огнище на антракс беше открито в ловешкото село Стефаново, където трима души са се заразили с кожна форма на заболяването след контакт с болно животно.

По думите на проф. Кантарджиев животното е било заклано и транжирано, без да бъдат уведомени здравните власти. Той обясни, че 21 души са били в контакт с месото и животното.

Проф. Кантарджиев обясни, че заразяването при хората става най-често при контакт с месо от заразено животно, особено ако човек има рана по ръката и не използва защитни средства.

„Ако имаш раничка на ръката, не си дезинфекцираш ръцете или не работиш с медицински ръкавици, пипането на това месо може да доведе до кожната форма на антракс. Заболяването, което ако се познае, се лекува много лесно, ако се неглижира, не познае... преди 15 години умря един човек във Варна от кожната форма на антракс, защото заболяването генерализира, направи сепсис и почина."

Той подчерта, че заболяването може да бъде разпознато по характерната кожна лезия.

„Синя пъпка. На антракса му казват сибирска язва или синя пъпка. Това е рана с характерен външен изглед и най-важното, антраксът е такъв мръсник, че абсолютно обезболява. Бацилът прави вещества, които блокират нервната система и да влезеш със скалпел в раната, не боли. Не боли, до костта може да стигнеш, не боли. Това е антракс. Слава богу, правилните антибиотици много бързо му въздействат.“

Според него заразяването на животните е свързано и с особеностите на времето. Пороите отмиват горния слой на почвата и доближават до повърхността спорите на антракса, които могат да останат там с години.

Проф. Кантарджиев призова да се спазват правилата при съмнение за заболяването и незабавно да се уведомяват ветеринарните власти.

По темата със случаите на малария и риска от заразяване чрез комари проф. Кантарджиев посъветва хората, които пътуват в райони с малария, да използват репеленти и да приемат необходимите профилактични лекарства.

„Върнеш ли се в родината, получиш ли висока температура, тежест, трудно движение, трябва да мислиш, освен за други вирусни, пренасяни с комари трески, трябва да помислиш за малария. Никога да не криеш от лекаря, че си бил в чужбина, защото маларията трябва да бъде веднага доказана в кръвта ти. Веднага да започне системно лечение срещу маларията, ако не искаш да имаш много проблеми.“

По думите му репелентите са важна мярка и за хората, които не пътуват, но са изложени на комари в България. За децата той препоръча препаратите да се използват по дрехите и количките, а при възрастните – и върху кожата, ако няма алергия.

Проф. Кантарджиев коментира и предстоящата безплатна противогрипна имунизация за децата до 7-годишна възраст, както и за хронично болните до 17 години. Той препоръча на родителите да обсъдят с лекарите си възможностите за ваксинация.

Особено внимание той обърна на назалната противогрипна ваксина, която се прилага през носа и стимулира имунен отговор в лигавиците.