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„Света Марина“ съди НЗОК за над 1,1 млн. евро за неплатена медицинска дейност

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
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Снимка: БНТ
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Административният съд във Варна образува дело по иск на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна срещу Националната здравноосигурителна каса за неплатени парични задължения за вече извършена медицинска дейност. В исковата молба се твърди, че НЗОК неоснователно отказва да плати отчетена и приета без възражения медицинска дейност за юни и юли 2026 г. Ищецът претендира за плащане на главница в размер на малко над 1 156 000 евро, близо 8 хиляди евро – лихва за забавеното плащане, както и законната лихва върху главницата от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на сумите.

Това е втори иск, предявен от лечебното заведение в рамките на тази година. По-рано Административният съд образува дело по искова молба на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД срещу НЗОК за непризната надлимитна дейност за периода октомври – декември 2025 г. и януари, март, април и май 2026 г. По това дело болницата претендира за 1 904 871 евро главница и 63 504 евро мораторна лихва.

#неплатена медицинска дейност #1,1 милиона евро #„Света Марина“ #НЗОК

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